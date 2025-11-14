Parigi: uomo armato di coltello neutralizzato in stazione

Keystone-SDA

Un uomo armato di coltello è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine alla stazione di Montparnasse, una delle grandi stazioni ferroviarie di Parigi: è quanto si legge sul sito internet del quotidiano Le Figaro.

2 minuti

(Keystone-ATS) Ricercato per minacce alla moglie e ai figli, il sospetto si è ferito con un coltello, prima di venire gravemente colpito dal fuoco degli agenti, precisa Le Figaro citando fonti vicine alla polizia.

Secondo le informazioni raccolte da Le Figaro, l’individuo segnalato come pericoloso era appena giunto, intorno alle 14:30, alla stazione a bordo di un TGV proveniente da Rennes. Secondo le fonti di polizia, il quarantaquattrenne originario di Wallis-et-Futuna era ricercato su richiesta della procura di Créteil (Île-de-France) e del commissariato di Cachan (Île-de-France) per aver minacciato di morte moglie e figli. Scendendo dal treno, l’individuo si sarebbe messo una lama sotto alla gola, vedendo gli agenti accorrere verso di lui. Sempre secondo Le Figaro, sono “seguiti istanti di estrema tensione”.

L’uomo, precisa il giornale citando le fonti di polizia, “avrebbe tentato di prendersela con dei viaggiatori prima di infliggersi diverse coltellate”. Gli agenti hanno poi aperto il fuoco “due volte”, ferendolo “gravemente alle gambe”, puntualizzano le fonti, aggiungendo che una donna sarebbe rimasta lievemente colpita al piede. Da parte sua, la procura di Parigi riferisce di essere stata informata di “almeno uno sparo alla stazione di Montparnaesse”. I soccorsi sono attualmente sul posto e la stazione, tra le più importanti di Parigi, è stata parzialmente evacuata.