Parigi, presto una stazione di polizia mobile per il Louvre

Keystone-SDA

La presidente e direttrice generale del Louvre, Laurence des Cars, ha annunciato oggi in occasione di un'audizione all'Assemblea Nazionale di Parigi una "cultura della sicurezza" rafforzata intorno al museo annunciando l'introduzione di una stazione di polizia mobile.

(Keystone-ATS) A un mese dal rocambolesco furto dei gioielli della corona al Louvre, custode di capolavori come la Venere di Milo, la Gioconda di Leonardo da Vinci, o le Nozze di Cana del Veronese, De Cars ha illustrato dinanzi alla commissione per gli affari culturali dell’Assemblée Nationale “oltre una ventina di misure” d’urgenza che verranno attuate nei prossimi giorni, già dal mese di dicembre per rafforzare la sicurezza del museo più visitato al mondo.

A cominciare da “una stazione di polizia mobile” nel complesso del Louvre. De cars ha precisato che questa decisione segue una serie di colloqui “estremamente fruttuosi” con la prefettura di polizia di Parigi, che nelle scorse settimane aveva bocciato l’idea di introdurre e un commissariato di polizia nel perimetro del museo.