Parigi, partorisce in albergo e lancia il figlio dalla finestra

Keystone-SDA

Una giovane donna americana ha partorito in un albergo di Parigi e subito dopo ha lanciato il neonato dalla finestra. Inutili i soccorsi per il bimbo. La donna è stata condotta in ospedale e posta in stato di fermo dalla polizia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il neonato, precisa la procura, ”sarebbe stato gettato dalla finestra del secondo piano di un albergo nel ventesimo arrondissement”. La madre, precisano le fonti, ”è stata portata in ospedale per essere sottoposta a un intervento in seguito al parto”.

Secondo Paris-Match, che per primo ha svelato la notizia, i fatti si sono svolti intorno alle 6 del mattino. Allertati dalle urla, testimoni hanno lanciato l’allerta prima che il neonato venisse soccorso, inutilmente. Sempre secondo Paris-Match, la giovane stava effettuando un viaggio studi in Europa insieme ad altri studenti provenienti dagli Stati Uniti.