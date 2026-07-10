Parigi, feste, cori e cortei di auto, non si segnalano incidenti

Keystone-SDA

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Cortei, cori, auto con bandiere tricolori e una marea di gente con la maglia dei Bleus: a Parigi, dopo Francia-Marocco, è scattata la festa per la qualificazione della squadra di Didier Deschamps alle semifinali della Coppa del Mondo, senza incidenti di rilievo.

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(Keystone-ATS) Nei quartieri normalmente più coinvolti dalle feste, la Bastiglia, République e gli Champs-Elyséés, cortei di giovani partiti dalle fan zone e dai bar con maxischermo si sono recati per le vie della città per festeggiare.

Ma senza i temuti incidenti, che hanno spinto la prefettura a schierare quasi 5’000 poliziotti nella capitale per prevenire violenze o vandalismi.

Decine di blindati hanno controllato la place de l’Etoile, attorno all’Arco di Trionfo, in cima agli Champs-Elysées.

Macron, orgoglio per i Bleus

“Orgoglio per i nostri Bleus. Congratulazioni al Marocco, immenso avversario questa sera come quattro anni fa. La Francia è in semifinale con brio e fraternità”, ha scritto poco dopo la mezzanotte il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X.