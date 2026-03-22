Parigi, exit poll, socialista Grégoire sindaco, battuta Dati

Keystone-SDA

Emmanuel Grégoire, candidato della gauche che ha rifiutato l'alleanza de La France Insoumise, ha battuto ampiamente, secondo i primi exit-poll, Rachida Dati, sfidante Républicains, che al ballottaggio era alleata con i macroniani.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il trionfo del successore di Anne Hidalgo sembra molto ampio, secondo la tv pubblica France 2, Grégoire è al 53,1%, Rachida Dati al 38,1%.

“Parigi ha deciso di rimanere fedele alla sua storia”, ha detto Grégoire.

Nel suo successo vede “una promessa impegnativa” e “la vittoria di una certa idea di Parigi: una Parigi vibrante, una Parigi progressista, una Parigi della classe operaia, una Parigi per tutti”. “Parigi non è e non sarà mai una città di estrema destra”, ha aggiunto Grégoire, che ha affermato di voler “unire le persone”.