Parigi, ‘sentito Rubio, ha escluso opzione militare su Groenlandia’

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha detto oggi ai microfoni della radio France Inter di aver avuto una conversazione con il segretario di stato americano, Marco Rubio.

(Keystone-ATS) Quest’ultimo gli ha assicurato che Washington esclude l’opzione militare nelle sue mire sulla Groenlandia.

Rubio “ha escluso che si possa immaginare che avvenga in Groenlandia ciò che è avvenuto in Venezuela”, ha dichiarato Barrot.

