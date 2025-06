Parigi, ‘minaccia terroristica a Festa della musica domani’

Keystone-SDA

Il ministro francese dell'Interno, Bruno Retailleau, chiede ai prefetti di mantenere ''una estrema vigilanza'' in occasione della Festa della Musica, uno degli avvenimenti più apprezzati e popolari di Francia.

(Keystone-ATS) La manifestazione si tiene ogni anno il 21 giugno, con centinaia di migliaia di persone nelle strade del Paese a suonare, cantare, ballare o anche semplicemente ascoltare della musica per celebrare l’avvento dell’estate.

Nella circolare diramata ai prefetti, il ministro noto per il pugno duro sul mantenimento dell’ordine pubblico evoca un ”livello molto elevato di minaccia terroristica” e rischi di derive e incidenti. “Senza compromettere il carattere festivo e culturale di questo evento, il livello molto elevato della minaccia terroristica che continua a pesare sul nostro Paese esige il mantenimento di una estrema vigilanza sulla protezione dei raduni e siti dove si concentrano importanti quantità di pubblico”, afferma Retailleau, nella nota visionata dall’agenzia France Presse.

”Inoltre – prosegue uno degli esponenti più a destra del governo di Francois Bayrou – questo tipo di eventi è tradizionalmente foriero di reati di opportunità (come furti…) o legati al consumo eccessivo di alcol (oltraggio alle persone, danneggiamenti). Potrebbe anche essere propizio a violenze urbane, in particolare, nel corso della notte”, avverte. In vista delle Festività, Retailleau insiste sulla necessità di ”introdurre dispositivi contro veicoli da sfondamento”, ma anche di prestare ”attenzione particolare ai veicoli parcheggiati in prossimità dei luoghi di raduno” e ”sensibilizzare” i sindaci sulla ”necessità di adottare misure temporanee di divieto di sosta e di circolazione”.