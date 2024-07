Pardo alla carriera per star di Bollywood Shah Rukh Khan

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Shah Rukh Khan, superstar indiana e icona internazionale, riceverà Pardo alla Carriera in occasione della 77esima edizione del Locarno Film Festival. L’onorificenza verrà consegnata il 10 agosto in Piazza Grande.

Il premio, si legge in un comunicato odierno, rende omaggio alla straordinaria carriera dell’attore nel cinema indiano, caratterizzata dalla partecipazione a oltre cento film dei generi più diversi.

“Ospitare a Locarno una leggenda vivente come Shah Rukh Khan è un sogno che si avvera!”, ha detto Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Festival, citato nella nota. “La ricchezza e la portata del suo contributo al cinema indiano non hanno precedenti. Khan è un re che non ha mai perso il contatto con il pubblico da cui è stato incoronato”, ha proseguito.

Nel corso della 77esima edizione del Festival verrà proiettato uno tra i suoi film più importanti: Devdas di Sanjay Leela Bhansali (2002). L’11 agosto alle 13:30 il pubblico avrà la possibilità di incontrare l’attore al Forum @Spazio Cinema.