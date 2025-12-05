Paraguay, sequestrate 89 tonnellate di marijuana per il Brasile

Keystone-SDA

L'Agenzia antidroga del Paraguay, la Senad, ha annunciato di aver sequestrato quasi 89 tonnellate di marijuana in un'operazione condotta nei pressi del confine con il Brasile.

(Keystone-ATS) Dopo la pesatura definitiva, il direttore della Senad, Jalil Rachid, ha confermato un totale di 88.991 chili. Lo riportano i principali media paraguayani.

La droga, destinata al mercato brasiliano, avrebbe avuto un valore superiore ai 13 milioni di dollari. L’operazione è scattata quando gli agenti hanno intercettato una carovana di veicoli nei pressi di Saltos del Guairá; i sospetti hanno tentato la fuga aprendo il fuoco contro le forze di sicurezza. Nel successivo scontro a fuoco è rimasto ucciso un uomo, ritenuto membro di un’organizzazione criminale.

Cinque persone sono state arrestate, una delle quali ferita e attualmente ricoverata. La carovana era composta da 14 pick-up, tre camion e due automobili, tutti carichi di pacchi di marijuana destinati al mercato brasiliano.