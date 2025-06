Paperina festeggia 85 anni, speciale su Topolino

Keystone-SDA

Paperina, uno dei personaggi Disney più iconici e amati di sempre, compie 85 anni.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’anniversario della tenace, determinata e sicura di sé, ma anche dolce, romantica e un po’ permalosa Daisy Duck viene festeggiato da Panini Comics con uno speciale sul numero 3628 di Topolino appena pubblicato. All’interno – in fondo al numero, con una cover dedicata e senso di lettura rovesciato rispetto al resto dell’albo – ‘Dream Big, Daisy’, una storia inedita firmata da Giada Perissinotto.

Quando nel 1940 gli artisti dei Disney Studios scelsero di affiancare a Paperino una vivace controparte femminile, forse non immaginavano quanto questa novità sarebbe stata rivoluzionaria: non solo per la vita dell’iconico papero, ma anche per l’universo Disney.

Paperina fa la sua prima apparizione nel cortometraggio diretto da Jack King, Paperino e l’appuntamento (Mr. Duck Steps Out), uscito negli Stati Uniti il 7 giugno 1940, in cui balla scatenata con Paperino. Ad ostacolarli solo la vivace presenza dei nipotini. Pochi mesi dopo, il 4 novembre 1940, Paperina debutta anche nel mondo dei fumetti, nella daily strip di Bob Karp e Al Taliaferro, trasferendosi nella casetta accanto a quella del suo futuro fidanzato.