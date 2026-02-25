Papa il 28 marzo a Monaco, ad aprile in Africa e a giugno in Spagna

Keystone-SDA

Annunciati oggi dalla Sala stampa vaticana tre nuovi viaggi apostolici di papa Leone XIV. Il Pontefice sarà il 28 marzo prossimo nel Principato di Monaco.

1 minuto

(Keystone-ATS) Dal 13 al 23 aprile sarà in Africa, dove visiterà Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Infine, dal 6 al 12 giugno papa Leone sarà in visita in Spagna.

Accogliendo l’invito del Capo di Stato e dell’Arcivescovo del Principato di Monaco, Papa Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico nella Città-Stato il 28 marzo prossimo. Il programma del Viaggio sarà reso noto a suo tempo”, ha dichiarato oggi il direttore della Sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

Sempre accogliendo l’invito dei rispettivi Capi di Stato e delle Autorità ecclesiastiche, “il Santo Padre Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale dal 13 al 23 aprile”.

“Sua Santità – ha spiegato ancora Bruni – si recherà ad Algeri e Annaba dal 13 al 15 aprile; a Yaoundé, Bamenda e Douala dal 15 al 18 aprile; a Luanda, Muxima e Saurimo dal 18 al 21 aprile; e a Malabo, Mongomo e Bata dal 21 al 23 aprile”. Anche in questo caso, “il programma del Viaggio sarà reso noto a suo tempo”.

Infine, ancora “accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Paese”, papa Leone XIV “compirà un Viaggio Apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno 2026. Il programma del Viaggio sarà reso noto a suo tempo”, ha reso noto il portavoce vaticano.