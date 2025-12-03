Pannelli solari in montagna: scaldati d’inverno producono di più

Keystone-SDA

I pannelli fotovoltaici installati sui tetti delle case in quota potrebbero generare molto più elettricità durante l'inverno se venissero semplicemente riscaldati per rimuovere la neve che li ricopre. Lo dimostra uno studio della Scuola universitaria professionale dei Grigioni (FH Grigioni): ogni chilowattora investito nel riscaldamento dei pannelli permette di ottenere fino a 5 kWh supplementari di energia solare.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nelle regioni alpine la produzione fotovoltaica è penalizzata per settimane dalla neve sui tetti. Da anni i ricercatori di Davos (GR) sperimentano sistemi per liberare i pannelli, utilizzando proprio l’elettricità prodotta dagli impianti per scaldarli e far scivolare via la coltre nevosa.

Il progetto ha analizzato il bilancio energetico del riscaldamento sulla base dei dati dell’inverno 2024/2025 a Davos e delle rilevazioni meteorologiche. Quest’inverno saranno raccolti ulteriori dati per definire la durata ottimale del riscaldamento.