Pandoro batte panettone, a preferirlo il 52,6% consumatori italiani

Keystone-SDA

In ltalia, il pandoro batte il panettone nelle preferenze dei consumatori con un 52,6% di "like", contro il 47,4% del dolce con i candidi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il risultato sul derby tra i due dolci tipici e icone del Natale emerge con un’indagine AstraRicerche per Unione Italiana Food e con il conto alla rovescia per la vigilia del 24 dicembre, il pranzo di Natale, la cena di fine anno e in generale per il via alle feste natalizie.

Dal punto di vista degli acquisti l’Associazione di 26 categorie merceologiche dell’industria alimentare italiana registra che sono oltre 33 milioni i pezzi venduti di panettone e pandoro nel solo mese di dicembre, pari al 70% dei consumi annui. Sotto il profilo del sentimento Unione italiana food segnala che per 8 italiani su 10 panettone e pandoro sono i veri protagonisti delle tavole della festa e 5 italiani su 10 dichiarano di averne aumentato il consumo anche prima e dopo le festività, alla luce di una politica di consumo destagionalizzato dei due dolci tipici.

Panettone e pandoro sono anche ambasciatori dell’italianità nel mondo: nel 2024 l’export – fa presente Unione italiana food- ha raggiunto 13.468 tonnellate per un valore di 113 milioni di euro, con l’Europa (Francia, Germania, Belgio, Svizzera e Regno Unito) come primo mercato, seguita da Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile e Argentina. Tra i dolci tipici del Natale – ricorda l’associazione, anche il torrone, con una vendita di 1’600 tonnellate nel solo mese di dicembre, pari al 25% del consumo annuo.

Bene, dal punto di vista dei consumi il cioccolato: nel solo mese di dicembre si consumano 18 mila tonnellate tra tavolette e praline. Crescono anche le creme spalmabili dolci, che raggiungono 4’900 tonnellate. Praline e specialità al cioccolato si confermano apprezzate anche sui mercati internazionali: le esportazioni italiane di cacao e cioccolato nel 2024 hanno raggiunto 414’940 tonnellate (+4,9%), per un valore di 2’883 milioni di euro (+17,2%). Infine nei menu gastronomici del Natale non manca la pasta, con un consumo di 1,5 mkg a testa (circa 15 piatti a persona) accompagnato dal pesce surgelato e con un consumo nel solo mese di dicembre di 8’200 tonnellate.