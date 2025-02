Panama cancella l’accordo con la Cina per la Via della seta

Keystone-SDA

Panama ha annunciato la cancellazione dell'accordo con la Cina nel quadro della nuova Via della seta (Belt and road initiative, Bri).

1 minuto

(Keystone-ATS) La decisione arriva pochi giorni dopo la visita nel paese del segretario di Stato americano, Marco Rubio, che ha scatenato dibattiti sulle ingerenze esterne sul Canale.

Il presidente José Raúl Mulino ha dichiarato con enfasi che l’ambasciata panamense a Pechino ha già formalizzato la rottura, chiedendo 90 giorni per portare a termine il processo.

Gli esperti sottolineano che il gesto riflette le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina sul controllo delle rotte logistiche critiche. Panama, proprietaria del canale che collega l’oceano Atlantico e quello Pacifico, è un attore chiave in questa partita geopolitica. Con questa cancellazione, i progetti infrastrutturali finanziati dalla Cina, come l’ammodernamento dei porti e l’espansione energetica, potrebbero essere rivisti o sospesi.

Lanciata nel 2013, la Bri è l’iniziativa di punta della Cina per espandere la sua influenza globale. In America Latina, Argentina e Panama hanno aderito al progetto, mentre il Brasile ha optato per accordi bilaterali alternativi nel 2024.