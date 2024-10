Panama, sequestrate 4,4 tonnellate di cocaina dirette in Spagna

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le autorità panamensi hanno sequestrato lunedì 4,4 tonnellate di cocaina in tre container destinati alla Spagna. Lo riferisce oggi il Servizio Aeronavale Nazionale (SENAN) e la Procura Antidroga di Colón e Guna Yala.

Le autorità hanno precisato che la droga era contenuta in 4’489 pacchi, di circa un chilogrammo ciascuno. Il carico “si trovava all’interno di tre container su una nave proveniente da Guayaquil, Ecuador, in transito in Perù, Colombia, Panama e che aveva come destinazione finale la Spagna”, si legge nel comunicato.

Solo negli ultimi tre giorni, evidenziano le autorità panamensi, sono state sequestrate più di sette tonnellate di cocaina mentre dall’inizio dell’anno il Senan ha intercettato almeno 59’434 pacchi di droga in 100 operazioni.

Nel 2023, Panama ha sequestrato un totale di 119,2 tonnellate di stupefacenti, la stragrande maggioranza delle quali cocaina, secondo i dati del Ministero della Pubblica Sicurezza.