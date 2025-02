Pam Bondi, ‘caso contro sindaco di Ny viene archiviato oggi’

Keystone-SDA

Il caso contro il sindaco di New York Eric Adams "viene archiviato oggi". Lo ha detto, in un'intervista alla Fox da Monaco, l'Attorney General Pam Bondi, lodando la collaborazione offerta dallo stesso Adams al giro di vite dell'amministrazione Trump contro i migranti.

(Keystone-ATS) Nella stessa intervista, Bondi ha detto che il sindaco riavrà presto il suo accesso alle informazioni sensibili che gli era stato revocato a causa delle accuse per corruzione e tangenti.

Il Dipartimento della Giustizia non può in realtà archiviare unilateralmente un caso penale. Serve l’approvazione di un giudice che in questo caso potrebbe richiedere un’udienza per spiegare perché la leadership del Dipartimento ha abbandonato un caso di così alto profilo. Almeno sette procuratori e alti funzionari della Giustizia si sono dimessi nelle ultime 24 ore pur di non obbedire al pressing dell’amministrazione per la chiusura del caso.

Il vice della Attorney General, Emil Bove, secondo quanto riportano i media americani, avrebbe chiuso in una stanza parecchi procuratori, minacciando di licenziarli tutti se almeno uno di loro non avesse accettato di archiviare il caso contro Adams. Uno di questi si è piegato all’ordine.

Bove aveva argomentato la richiesta affermando che, liberando Adams dalle accuse, il sindaco avrebbe accettato di collaborare con il giro di vite di Trump sull’immigrazione.

A New York si era rifiutato di farlo ieri la US Attorney General Danielle Session, una magistrata di stampo conservatore che aveva lavorato da giovane con il giudice conservatore della Corte Suprema Antonin Scalia. Session, che è registrata al voto come repubblicana, aveva citato nella sua lettera di dimissioni le lezioni apprese da Scalia e da un altro giudice di destra, Harvey Wilkinson, tra le motivazioni che l’avevano spinta a rifiutarsi di archiviare il caso Adams.

Crescono intanto le voci per le dimissioni di Adams: l’ultima è della ‘public advocate’ Jumaane Williams, che diventerebbe sindaco pro tempore se Adams gettasse la spugna: “Dovrebbe fare quello che è meglio per la città e farsi da parte”, ha detto Williams notando che il sindaco sembra determinato invece a “seguire la strada piì difficile” restando attaccato al potere.