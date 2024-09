Palestinesi, raid israeliano su scuola-rifugio, 5 morti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un attacco aereo israeliano ha colpito una scuola trasformata in rifugio a Gaza city. Lo riferiscono soccorritori palestinesi segnalando cinque morti. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira militanti di Hamas.

Migliaia di palestinesi sfollati a causa della guerra, ora al suo 12esimo mese, avevano cercato rifugio nella scuola di Shuhada al-Zeitun, ha affermato Mahmud Bassal, portavoce dell’agenzia di difesa civile nella Striscia di Gaza. Tra le vittime due bambini e una donna.

Il portavoce della difesa civile palestinese Mahmud Bassal ha aggiunto che diverse persone sono rimaste ferite e che i corpi “sono stati estratti da sotto le macerie dopo che gli aerei da guerra israeliani hanno colpito la scuola di Shuhada al-Zeitun con due missili”. L’esercito israeliano, da parte sua, ha affermato di aver effettuato un “attacco preciso” al complesso scolastico che “è stato utilizzato dai terroristi di Hamas”.

Il totale delle vittime palestinesi degli attacchi israeliani di oggi ammonterebbe ad almeno 26: Israele aveva attaccato in mattinata una casa in un’altra zona di Gaza City uccidendo, secondo le fonti palestinesi, almeno 11 persone, e in altri attacchi durante la notte in altre parti del territorio ci sarebbero stati almeno 10 morti.