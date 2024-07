Paléo Festival: mai così pochi reati, tutti furti

(Keystone-ATS) Durante la 47a edizione del Paléo Festival di Nyon (VD), conclusasi ieri sera, sono stati denunciati solo 22 reati, unicamente furti.

Lo rileva oggi la polizia vodese, dicendosi soddisfatta per il numero “molto basso” – un nuovo record – per una manifestazione che attira 50’000 persone ogni sera.

“L’efficiente sistema di sicurezza messo in atto ci ha permesso di gestire con calma i vari eventi minori che si sono verificati”, si legge in un comunicato, nel quale si precisa che oltre ai furti, dieci persone sono state bandite dal festival per disturbo della quiete pubblica.

Per quanto riguarda la mobilità, nei parcheggi messi a disposizione degli spettatori sono transitati quasi 11’000 veicoli al giorno, un “calo significativo” rispetto alle edizioni precedenti (13’500 al giorno).