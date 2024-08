Pakistan: pullman precipita in un burrone, almeno 22 morti

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) In Pakistan, in due incidenti di bus distinti, uno nel Punjab e l’altro nel Beluchistan sono morte 44 persone. Entrambi i pullman sono precipitati in un burrone e hanno provocato un bilancio di vittime uguale pari a 22 persone ciascuno.

Il primo incidente è avvenuto vicino alla cittadina di Azad Pattan, al confine fra le province del Punjab e del Kashmir pachistano. Dei 22 morti, 15 sono uomini, 6 donne e un bambino.

Il secondo, è avvenuto lungo la Makran Coastal Highway, in una zona di montagne a un centinaio di chilometri dalla città di Uthal e a 500 dalla città di Pishin al confine con l’Iran.

Pellegrini sciiti erano diretti in Iran, dove intendevano partecipare al pellegrinaggio sciita dell’Arbaeen, ma l’ingresso alla frontiera è stato negato per problemi su alcuni dei documenti personali dei pellegrini. L’autista, che probabilmente intendeva raggiungere un altro posto di frontiera, stata guidando a forte velocità, quando ha perso il controllo del mezzo, finendo in un burrone.

Il bilancio totale dei due separati incidenti di pullman è quindi di 44 morti. Gli incidenti di questo tipo sono frequenti in Pakistan, dove molte strade, specie nelle regioni montagnose, sono pericolose e poco protette.