La televisione svizzera per l’Italia

Pakistan: inondazioni, 400 morti in 10 giorni

Keystone-SDA

Almeno 400 persone sono morte e oltre 190 sono rimaste ferite in Pakistan negli ultimi dieci giorni a causa delle forti piogge e delle violente inondazioni che hanno colpito le zone di Khyber Pakhtunkhwar, Gilgit-Baltistan e Kashmir.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Inoltre più di 20’000 persone sono ancora sfollate, riporta l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), che cita le autorità locali.

Il Dipartimento meteorologico pachistano prevede l’arrivo di un nuovo sistema monsonico, con forti piogge che dovrebbero continuare nei prossimi giorni.

L’Ocha sottolinea in un comunicato che le persone colpite dalle inondazioni hanno bisogno di rifugi, assistenza medica, denaro, kit igienici e acqua potabile, oltre che di protezione, in particolare per le donne e le ragazze.

Dall’inizio della stagione monsonica 2025, il 26 giugno, il Pakistan ha subito ingenti danni a causa delle forti piogge e delle inondazioni, con 798 vittime e oltre 1000 feriti, secondo le autorità nazionali.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR