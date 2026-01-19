Pakistan, salgono a 14 i morti nel rogo del centro commerciale

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime del devastante incendio in un centro commerciale a Karachi, capitale della provincia pakistana del Sindh, è salito a 14 dopo che le squadre di soccorso hanno recuperato altri otto corpi dall'edificio carbonizzato, hanno riferito le autorità.

(Keystone-ATS) L’incendio è divampato sabato sera al Gul Plaza, un centro commerciale a più piani sulla Ma Jinnah Road, che ha continuato a bruciare per oltre 30 ore prima che i vigili del fuoco lo domassero finalmente questa mattina. Le operazioni di ricerca e recupero sono in corso, nel timore che decine di persone possano essere ancora intrappolate all’interno.

Il vice ispettore generale della polizia del Sud, Syed Asad Raza, ha confermato 14 morti e ha affermato che otto corpi sono stati recuperati durante la notte, mentre i soccorritori setacciavano i detriti. “L’operazione di sicurezza antincendio è stata completata. Il processo di raffreddamento è ora iniziato con la rimozione dei detriti”, ha dichiarato.

Il governatore del Sindh Kamran Tessori, che ha visitato il luogo oggi, ha affermato che le segnalazioni di persone scomparse sono profondamente allarmanti. “Circa 70 persone risultano ancora disperse”, ha dichiarato ai media, definendo l’incidente una “tragedia nazionale”.

Inizialmente le autorità hanno sospettato un cortocircuito elettrico, ma hanno affermato che la causa esatta dell’incendio non è ancora stata confermata.