Pagamenti istantanei, il lancio è stato un successo

(Keystone-ATS) Il lancio dei pagamenti istantanei, disponibili in Svizzera dal 20 agosto, si è svolto con successo.

Lo ha affermato oggi Antoine Martin, membro della direzione della Banca nazionale svizzera (BNS), in occasione della conferenza stampa in cui l’istituto ha annunciato un taglio del tasso guida (-0,25 punti all’1,00%) e l’abbassamento delle previsioni di inflazione.

Da poco più di un mese i clienti hanno la possibilità la possibilità di effettuare bonifici che vengono eseguiti nel giro di pochi secondi, tutti i giorni e 24 ore su 24, ha ricordato il 55enne. Attualmente una sessantina di istituti può ricevere e trattare questo tipo di ordini, per una copertura di oltre il 95% dei pagamenti al dettaglio in Svizzera.

“Già nella prima settimana dopo l’introduzione sono state effettuate anche più di 10’000 transazioni al giorno”, ha spiegato l’esperto con laurea in economia a Losanna e dottorato negli Stati Uniti. “Le banche commerciali partecipanti riportano un’operatività regolare e noi dal canto nostro osserviamo tempi di elaborazione notevolmente brevi, pari a circa due secondi in media”.

I pagamenti istantanei portano beneficio sia ai privati che alle imprese, come pure alle banche commerciali, ha proseguito lo specialista. I privati usufruiscono di un circuito al dettaglio più efficiente: per esempio, nella compravendita di un veicolo la cui consegna è effettuata solo a pagamento avvenuto, grazie al bonifico istantaneo l’importo viene accreditato immediatamente sul conto della parte venditrice. Il trasferimento diretto e immediato di valore permette inoltre di eliminare il rischio di controparte per le istituzioni finanziarie, poiché viene meno la necessità di accreditare in anticipo l’importo sul conto cliente. I pagamenti istantanei agevolano infine la gestione della liquidità delle imprese.

Nel suo intervento Martin non ha fatto invece riferimento ai rischi di questa novità: nei mesi scorsi la stampa consumeristica ha ricordato che tali pagamenti, più immediati, possono potenzialmente anche aprire la strada a truffe.

“La BNS si attende che nel medio periodo i pagamenti istantanei si affermeranno nel circuito dei pagamenti elettronici come nuovo standard e con condizioni competitive”, ha concluso Martin. “Sosterremo tale sviluppo anche in futuro”.