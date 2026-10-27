Paesi Bassi si ritirano dall’Eurovision per le tensioni su Israele

Keystone-SDA

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I Paesi Bassi si ritirano dall'Eurovision Song Contest 2027: lo ha annunciato l'emittente pubblica Npo, citando la questione "sensibile" della partecipazione di Israele.

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(Keystone-ATS) Il ritiro dei Paesi Bassi è solo l’ultimo di una serie di boicottaggi da parte di nazioni scontente della presenza di Israele al concorso musicale annuale, a seguito dell’operazione militare a Gaza, scatenata dagli attacchi letali del movimento islamista Hamas il 7 ottobre 2023.

“Sappiamo da tempo che la partecipazione di Israele suscita reazioni contrastanti nella società ed è fonte di dibattiti e divisioni. Per questo motivo, dopo aver consultato il Consiglio delle emittenti, la Npo ha deciso di rinunciare a partecipare all’edizione 2027”, ha dichiarato in un comunicato Jurre Bosman, direttore dei media dell’emittente.

Jet de Ranitz, presidente esecutivo della Npo, ha riconosciuto che questa scelta deluderà molti fan olandesi dell’Eurovision, sottolineando però che il concorso verrà comunque trasmesso sui canali del servizio pubblico. “Al momento è troppo presto per partecipare all’Eurovision Song Contest del 2027”, ha dichiarato.

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