Paesaggio dell’Anno 2025: premiata la Val Bavona

Keystone-SDA

Quasi un anno dopo il devastante nubifragio, la Val Bavona è stata proclamata oggi a Cavergno "Paesaggio dell'Anno 2025". La Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (SL-FP) ha premiato il Comune di Cevio e la Fondazione Valle Bavona.

(Keystone-ATS) La Fondazione SL-FP ha conferito il riconoscimento per l’azione solidale esemplare e per la conservazione e cura del paesaggio culturale, anche in una situazione di emergenza.

Alla cerimonia di premiazione era presente anche il consigliere federale e ministro dell’ambiente Albert Rösti, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno locale per la salvaguardia di paesaggi di questo tipo: “senza l’intervento delle persone del posto, oggi non saremmo qui a celebrare questo premio”.

Nella sua laudatio, la Fondazione SL-FP ha elogiato in particolare “l’impegno decennale della Fondazione e della popolazione per la cura del paesaggio”. Ciò ha portato, da un lato, a una forte identificazione della comunità con la propria valle e, dall’altro, allo sviluppo di una collettività resiliente nelle proprie azioni.