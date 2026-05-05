Pace fatta tra Blake Lively e Justin Baldoni

Keystone-SDA

L'attrice Blake Lively ha raggiunto un accordo sulle sue azioni legali contro la società di produzione di Justin Baldoni, il regista e co-star del film It Ends With Us.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il patteggiamento, arrivato a sorpresa, è stato comunicato dai due interessati in una dichiarazione congiunta, dopo che lei aveva accusato lui di aver scatenato una campagna di ritorsione online nei suoi confronti. L’accordo è stato annunciato mentre i team legali degli attori si stavano preparando per un processo aspro e di alto profilo che sarebbe dovuto iniziare il 18 maggio presso la Corte distrettuale federale di Manhattan.

Lively e Baldoni erano in guerra da più di due anni, da quando cioè avevano recitato insieme nel film del 2024 It Ends With Us, nato come una collaborazione amichevole ma degenerato in accuse di molestie sessuali e in una disputa legale diventata virale a Hollywood.

La dichiarazione congiunta, diffusa dai rispettivi avvocati, è arrivata all’improvviso, senza alcun segnale di trattative. Non sono stati resi noti i termini dell’accordo.

“Riconosciamo che lo sviluppo del film presentava delle sfide e riconosciamo che le preoccupazioni sollevate dalla signora Lively meritavano di essere ascoltate”, si legge nella dichiarazione: “Rimaniamo fermamente impegnati a garantire ambienti di lavoro liberi da comportamenti impropri e da dinamiche non costruttive. È nostra sincera speranza che questo porti a una chiusura della vicenda e consenta a tutte le parti coinvolte di andare avanti in modo costruttivo e in pace in un contesto online rispettoso”.