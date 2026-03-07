Pacchetto sgravi: sinistra rischia di dividersi sul referendum

Keystone-SDA

La sinistra potrebbe presentarsi divisa su un eventuale referendum contro il piano di sgravi 2027-2029. I Verdi sono ancora favorevoli, secondo il loro ex presidente. Il PS si mostra invece più reticente.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Siamo ancora piuttosto favorevoli a un referendum”, ha dichiarato il consigliere nazionale Balthasar Glättli (Verdi/ZH) a Keystone-ATS a margine della sessione parlamentare. Il partito ecologista aveva già fatto sapere a settembre, in occasione della presentazione del progetto, che stava valutando la possibilità di indire un referendum.

Il governo propone un taglio di 8,5 miliardi alle finanze federali tra il 2027 e il 2029 per evitare un buco nelle casse. A dicembre il Consiglio degli Stati ha ridotto questa somma di un terzo, portandola a 5,5 miliardi. Questa settimana il Consiglio nazionale l’ha ulteriormente ridotta, portandola a 5,1 miliardi. La versione definitiva del Parlamento sarà decisa entro la fine della sessione di marzo.

Nonostante questa notevole riduzione, secondo Glättli l’impatto su settori chiave come l’ambiente è troppo grande. La presidenza dei Verdi deciderà su un potenziale referendum al termine della sessione, ha affermato. Il partito si riunirà sabato 21 marzo.

Da soli

Non è però certo che i Verdi otterranno il sostegno del resto della sinistra se si lanceranno in questa impresa. “Il PS è piuttosto riluttante a un referendum”, afferma il suo co-presidente Cédric Wermuth.

Se il pacchetto sarà respinto dal voto popolare, i risparmi previsti nel piano si ripercuoteranno sul bilancio 2027 a causa del freno all’indebitamento, spiega. Ed è probabile che l’Assemblea federale non tagli i settori difesi dal PS, ovvero il clima, la formazione e la cooperazione internazionale.

Alla fine, secondo l’argoviese, si rischia di perdere più di quanto si guadagni. Tanto più che il Partito socialista è riuscito a ottenere alcune vittorie durante i dibattiti al Consiglio nazionale. Ad esempio, è riuscito a limitare i tagli alla formazione.

Se ci sarà un referendum, riguarderà solo una piccola parte del pacchetto di sgravi, poiché può applicarsi solo alle modifiche puramente legislative. La popolazione voterebbe quindi solo su circa un terzo delle misure.

Elezioni in sottofondo

Il PS prenderà ufficialmente posizione circa una settimana dopo la riunione dei Verdi. Secondo Wermuth, questo margine di manovra che il partito si concede è la posizione migliore da adottare dal punto di vista tattico.

Queste considerazioni intervengono a poco più di un anno dalle elezioni federali del 2027. La sfida per la sinistra sarà quella di invertire la tendenza dopo l’avanzata del campo borghese e il netto arretramento dei Verdi nel 2023. Il PS era rimasto stabile.

Le tensioni tra socialisti e Verdi si erano fatte sentire durante l’elezione del consigliere federale PS Beat Jans nello stesso anno. Il partito ecologista aveva rimproverato al PS di non aver sostenuto il suo candidato, Gerhard Andrey (Verdi/FR).