OW: un morto in incidente cabinovia Engelberg

Keystone-SDA

Ha provocato un morto la caduta della cabina di una cabinovia avvenuta questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg (OW). Lo ha comunicato la polizia cantonale nidvaldese - responsabile della questione - in conferenza stampa.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto sulla linea Engelberg-Stand. La cabina si è staccata e si è ribaltata più volte lungo il pendio innevato. All’interno si trovata solamente la persona che è deceduta. Sull’identità della vittima non vengono forniti al momento dettagli.

L’evacuazione delle persone presenti nelle altre cabine è ancora in corso. Le autorità stanno indagando, anche per capire perché gli impianti fossero in funzione nonostante il forte vento.

Oggi numerosi impianti erano chiusi a causa del forte vento, con MeteoSvizzera che aveva emesso un’allerta vento di livello 2 per “pericolo moderato”.