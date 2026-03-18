OW: un morto in incidente cabinovia Engelberg
Ha provocato un morto la caduta della cabina di una cabinovia avvenuta questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg (OW). Lo ha comunicato la polizia cantonale nidvaldese - responsabile della questione - in conferenza stampa.
(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto sulla linea Engelberg-Stand. La cabina si è staccata e si è ribaltata più volte lungo il pendio innevato. All’interno si trovata solamente la persona che è deceduta. Sull’identità della vittima non vengono forniti al momento dettagli.
L’evacuazione delle persone presenti nelle altre cabine è ancora in corso. Le autorità stanno indagando, anche per capire perché gli impianti fossero in funzione nonostante il forte vento.
Oggi numerosi impianti erano chiusi a causa del forte vento, con MeteoSvizzera che aveva emesso un’allerta vento di livello 2 per “pericolo moderato”.