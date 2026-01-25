La televisione svizzera per l’Italia

OW: sciatore muore a Melchsee-Frutt in collisione con snowboarder

Keystone-SDA

Uno sciatore 41enne ha perso la vita ieri mattina sulle piste di Melchsee-Frutt (OW) in una collisione con uno snowboarder. Quest'ultimo e un bambino, figlio della vittima, hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in elicottero negli ospedali della zona.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo rende noto oggi la polizia cantonale, precisando che il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale. Sul posto, oltre ai soccorritori e al servizio piste, sono intervenuti diversi elicotteri e la polizia cantonale.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR