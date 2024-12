OW: in 17 all’ospedale per intossicazione da monossido di carbonio

Ventisei persone hanno subito un'intossicazione da monossido di carbonio durante una cena ieri sera in una tenda in un campeggio a Giswil, nel canton Obvaldo. Diciassette sono state ricoverate.

(Keystone-ATS) Intorno alle 22.30, diverse persone hanno perso improvvisamente i sensi o si sono sentite male, ha riferito oggi la polizia cantonale in una nota. Il gruppo di 35 persone si è poi allontanato immediatamente all’aria aperta: ciò non ha impedito che delle 26 persone con sintomi, 17 abbiano dovuto essere trasportate in ospedale.

Finora appare chiaro, stando ai primi elementi dell’indagine aperta dagli inquirenti, che nel corso della serata nella tenda si è verificato un accumulo eccessivo di monossido di carbonio (la cui formula chimica è CO). Sulla sua origine invece la polizia non fornisce informazioni, se non che questo aspetto è al centro dell’inchiesta a cui è associato anche l’Istituto forense di Zurigo (FOR).

Sul posto, oltre ai pompieri sono intervenuti i servizi di soccorso di ben sette cantoni (oltre a Obvaldo, Nidvaldo, Berna, Lucerna, Svitto, Zugo e Zurigo), due elicotteri di salvataggio e diverse pattuglie di polizia.