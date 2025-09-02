La televisione svizzera per l’Italia

OW: caduta mortale sul Wissberg per un pilota di parapendio

Keystone-SDA

Un pilota di parapendio è morto oggi in seguito a una caduta avvenuta domenica in territorio di Engelberg (OW). Soccorso dalla Rega, era stato elitrasportato in un ospedale fuori cantone.

(Keystone-ATS) Il pilota quarantottenne si trovava sul versante sudoccidentale del Wissberg in procinto di decollare, quando, per ragioni ancora ignote, è precipitato in un dirupo. Lo riferisce la polizia cantonale in una nota odierna.

In seguito alle gravi ferite riportate, oggi è sopraggiunto il decesso. Per chiarire i fatti è stata aperta un’inchiesta penale dalle forze dell’ordine obvaldesi, sotto la guida del Ministero pubblico della Confederazione.

