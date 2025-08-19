OW: cade in un crepaccio e muore sul Titlis

Keystone-SDA

Un 57enne è morto sul Titlis, cima della Svizzera centrale, dopo essere caduto in un crepaccio. L'uomo, dichiarato disperso ieri sera, è stato rinvenuto privo di vita oggi intorno a mezzogiorno.

(Keystone-ATS) La vittima è un cittadino olandese residente nella regione, informa tramite una nota la polizia del canton Obvaldo. Il corpo è stato ritrovato sul ghiacciaio del Galtiberg.

Le forze dell’ordine erano state informate ieri in serata che l’uomo era uscito per un’escursione nella zona del Titlis e non era rientrato. Alle ricerche hanno preso parte la Rega e il Soccorso alpino svizzero.