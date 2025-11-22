OW: auto finisce in lago di Lungern, in salvo occupanti

Keystone-SDA

Un'auto guidata da un 37enne, con a bordo un bambino di cinque anni, è finita ieri nel lago di Lungern (OW). Un comandante dei pompieri che passava di lì ha reagito immediatamente portando in salvo i due occupanti del veicolo.

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato la polizia cantonale di Obvaldo Il 37enne e il bambino erano in stato di ipotermia ma non feriti, precisa la nota, aggiungendo che il servizio di soccorso li ha assistiti sul posto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.15, quando il conducente ha perso il controllo del veicolo per motivi ancora sconosciuti.

Il comandante dei vigili del fuoco di Lungern, che passava di lì, ha assistito all’incidente. È entrato immediatamente in acqua e ha tirato fuori dall’auto il conducente e il bambino, poi ha messo in sicurezza l’auto per evitare che scivolasse ulteriormente nel lago. La polizia ha dichiarato che il veicolo ha subito danni totali.

La Brünigstrasse tra Lungern Nord e il villaggio di Lungern è stata chiusa per circa due ore.