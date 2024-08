OW: allarme bomba centro asilo, archiviato procedimento

(Keystone-ATS) Il procedimento penale per un falso allarme bomba nel centro per richiedenti asilo del Glaubenberg (OW) è stato archiviato. Le indagini sono state infruttuose e non è stato possibile identificare nessun responsabile, ha annunciato il Ministero pubblico di Obvaldo.

Il Centro federale d’asilo (CFA) del Glaubenberg ha ricevuto l’allarme bomba alla fine di febbraio. La polizia cantonale e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) avevano ordinato lo sfollamento di 240 richiedenti asilo, che sono stati trasferiti in altri centri temporanei prima di far ritorno nella struttura.

Sul posto era intervenuto il personale specializzato delle forze di polizia cantonali di Nidvaldo, Lucerna, Zurigo e Berna, che hanno perquisito ogni locale per diverse ore con i cani per il rilevamento di esplosivi.

Il CFA del Glaubenberg, ricavato da un ex accantonamento militare, può ospitare fino a 340 richiedenti. Prima della pausa estiva, il governo di Obvaldo e il Municipio di Sarnen hanno annunciato l’intenzione prolungare l’utilizzo della struttura fino al giugno 2028.