Ovomaltina cerca nuovo Ceo, quello attuale andrà presto in pensione

(Keystone-ATS) Ovomaltina alla ricerca di una nuova guida: Wander, l’impresa con sede a Neuenegg (BE) che oltre alla bevanda a base di malto fabbrica altri noti prodotti come Caotina o Isostar, deve trovare un nuovo presidente della direzione.

Quello attuale – Arnold Furtwaengler, in carica da 14 anni – nel gennaio 2025 andrà in pensione anticipata. La ricerca di un successore è già in corso: l’impresa confida di poter giungere in tempi brevi a una nomina, si legge in un comunicato odierno.

Da 28 anni in seno all’azienda, Furtwaengler è stato essenziale nel promuovere l’espansione di Wander, spiega la società. Da quando, quasi dieci anni or sono, è stato inaugurato un moderno impianto di produzione di creme spalmabili, a Neuenegg si produce anche la Ovomaltine Crunchy Cream, che secondo l’impresa gode di popolarità in tutto il mondo. “Anche in Indonesia, dove i consumatori mangiano poco pane, la crema croccante Ovomaltine è ora un ingrediente di specialità locali come il martabak”, sottolineano i vertici.

L’azienda ha radici che risalgono al 1865: all’epoca in un laboratorio del centro storico di Berna il farmacista Georg Wander era alla ricerca di un rimedio per contrastare il fenomeno della malnutrizione, allora molto diffuso. Come base per la sua ricerca scelse un prodotto naturale utilizzato come rimedio da oltre 2000 anni e ricavato da chicchi d’orzo germinati: il malto. Wander fu il primo a riuscire a conservare il mosto di malto con uno speciale processo sottovuoto: in questo modo sviluppò un estratto che per decenni è stato spesso un prodotto salvavita per molti bambini e malati, spiega il gruppo.

Gli subentrò poi il figlio, Albert Wander, che portò avanti le ricerche. Sul mercato l’Ovomaltina arrivò nel 1904: allora era ancora venduta come prodotto farmaceutico. Già due anni più tardi cominciarono le vendite all’estero, con depositi in Italia e in Inghilterra. Nel 1927 vennero creati gli stabilimenti di Neuenegg e gli affari si svilupparono in grande stile. Celebri nell’immaginario collettivo elvetico sono anche le tante campagne pubblicitarie che si sono succedute (“Häsch Dini Ovo hüt scho ghaa?”). Dal 2002 Wander è una società affiliata al gruppo britannico Associated British Food (ABF), noto per la commercializzazione di marchi quali Twinings, Blue Dragon, Jordans e Ryvita.