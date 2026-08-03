Ottimismo nell’industria svizzera, indice PMI in zona crescita

Keystone-SDA

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Malgrado gli effetti della crisi in Medio Oriente continua a esserci ottimismo nell'industria svizzera.

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(Keystone-ATS) È questa, in estrema sintesi, l’informazione che emerge dal relativo indice PMI, cioè dall’indicatore sul comportamento dei manager che, nelle imprese, si occupano degli acquisti aziendali.

Per quanto riguarda il comparto manifatturiero il parametro si è attestato in luglio a 53,2 punti, in lieve calo (-1,1 punti) rispetto a giugno, ma per la quinta volta consecutiva oltre la soglia di crescita (fissata a 50), dopo i precedenti 38 mesi negativi, risulta da quanto pubblicato oggi da UBS, istituto che interpreta i dati raccolti attraverso un sondaggio dell’associazione di categoria Procure.ch. Il dato è nella fascia bassa delle previsioni degli analisti seguiti dall’agenzia Awp, che andavano da 52,0 a 56,0 punti.

Passando all’ambito dei servizi, il relativo indice PMI si è attestato in luglio a 63,9 punti, con un miglioramento mensile di 4,1 punti. L’indicatore rimane quindi sempre assai oltre la soglia di espansione e in questo caso è ben al di là delle aspettative degli economisti, che scommettevano su valori fra 54,0 a 60,5 punti.

La versione svizzera dell’indice PMI si inserisce in una tradizione nata negli Stati Uniti che risale ai primi decenni del secolo scorso: è stato infatti nel 1931 che la National Association of Purchasing Management (NAPM) raccolse per la prima volta i dati degli acquisti. Oggi in tutto il mondo il PMI figura fra gli indicatori economici più seguiti per tastare il polso di un’economia. Normalmente gli indici vengono pubblicati il primo giorno feriale del mese: è stato il caso anche oggi.