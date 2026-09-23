Osce deplora che Usa non vogliano missione osservatori elettorali

Keystone-SDA

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La decisione di non invitare gli osservatori Osce alle elezioni congressuali di metà mandato del 2026 negli Stati Uniti "è deplorevole".

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(Keystone-ATS) È quanto hanno dichiarato i responsabili dell’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (Odihr) e dell’Assemblea Parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).

“La decisione non è in linea con gli impegni assunti da tutti gli Stati partecipanti all’Osce – sottolinea l’organizzazione – ai sensi del Documento di Copenaghen del 1990, che riconosce che la presenza di osservatori internazionali può migliorare il processo elettorale e impegna tutti gli Stati partecipanti a invitare osservatori da altri Stati partecipanti e da istituzioni e organizzazioni private appropriate”.

“L’osservazione elettorale non è un giudizio su un paese o sulle sue istituzioni. Fornisce agli elettori, agli amministratori elettorali, ai concorrenti e al pubblico più ampio una valutazione indipendente e oggettiva del processo elettorale” ha dichiarato la direttrice dell’Odihr, Maria Telalian.

Dal 2002, l’Osce ha seguito 12 elezioni federali negli Stati Uniti, incluse sei elezioni di metà mandato, e ha sviluppato una cooperazione costruttiva con autorità federali, statali e locali, amministratori elettorali, partiti politici, società civile e altri portatori di interesse.

“Queste – sottolinea l’Osce – saranno le prime elezioni federali statunitensi per cui l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa non ha ricevuto invito” e secondo cui “questa decisione rappresenta una significativa deviazione rispetto a una pratica democratica consolidata”.