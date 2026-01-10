Orrore a Philadelphia, scoperta cantina piena di ossa e teschi

Keystone-SDA

Shock alla periferia di Philadelphia, dove la polizia ha scoperto una cantina con almeno 100 resti umani tra ossa, teschi, mani e piedi. Lo riporta la Cnn.

1 minuto

(Keystone-ATS) Un uomo di 24 anni, Jonathan Christ Gerlach, è stato arrestato con l’accusa di aver trafugato i resti umani al Mount Moriah, un cimitero abbandonato del 1885.

Secondo la polizia, a novembre Gerlach ha forzato almeno 26 tra tombe e mausolei e ha portato i resti nella sua cantina. Gli agenti sono stati allertati dalla macchina parcheggiata vicino al cimitero all’interno della quale erano ben visibili teschi e ossa.

Gerlach è stato accusato di vilipendio di cadavere e ricettazione, oltre a profanazione di un monumento pubblico, profanazione di un oggetto sacro, profanazione di un luogo di sepoltura storico, furto con scasso, violazione di domicilio e furto.