La televisione svizzera per l’Italia

Oro supera soglia 3600 dollari

Keystone-SDA

L'oro ha segnato un nuovo record stamattina, superando la soglia dei 3600 dollari l'oncia. Le crescenti aspettative su un taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti e la debolezza della moneta americana hanno alimentato questo slancio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Alle 11.50 il valore del metallo prezioso era di 3614,36 dollari (+0,77% rispetto a ieri). In mattinata, le quotazioni spot si sono spinte fin oltre quota 3616 dollari.

Il prezzo dell’oro è aumentato di oltre il 37% dall’inizio dell’anno, sottolinea in un commento la piattaforma Trading Economics. Tale trend è stato sostenuto anche dagli acquisti delle banche centrali, come quella cinese, che ha incrementato le sue riserve di metallo prezioso per il decimo mese consecutivo.

Da parte sua, Mark Haefele, capo degli investimenti della gestione patrimoniale mondiale di UBS citato dall’agenzia Awp, ritiene che l’oro trarrà vantaggio dai bassi tassi e dai persistenti rischi geopolitici. L’esperto prevede un prezzo di 3700 dollari l’oncia entro la fine di giugno 2026.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR