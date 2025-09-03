Oro sui livelli record, a 3531 dollari

Keystone-SDA

L'oro continua a restare sui livelli record in previsione di un possibile ritocco dei tassi d'interesse negli Stati Uniti. Dopo esser salito ad un massimo di 3546,96 dollari l'oncia nelle scorse ore sui mercati asiatici, l'oro spot oscilla sui 3531 dollari.

(Keystone-ATS) In forte rialzo sono anche le quotazioni dell’argento, che dall’inizio dell’anno sono avanzate di circa il 40%, con il prezzo che nei giorni scorsi ha superato la soglia dei 40 dollari l’oncia per la prima volta dal 2011.