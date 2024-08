Oro sale a 2500 dollari, è record storico

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Prezzo record per l’oro: per la prima volta nella storia le quotazioni salgono a 2500 dollari l’oncia.

Questo avviene sulla scia delle attese di una politica monetaria più accomodante delle banche centrali e in particolare in vista di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, spiegano gli analisti.

Quello che è considerato il bene rifugio per eccellenza quest’anno è salito di oltre il 20%. Il corso ha beneficiato di grandi acquisti delle banche centrali e della domanda crescente per via dei rischi geopolitici in aumento.