Organizzazione missionaria giovanile Ywam accusata di abusi

Keystone-SDA

Youth With a Mission (Ywam), la più grande organizzazione missionaria cristiana giovanile al mondo, è accusata di abusi spirituali e comportamenti coercitivi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Un’inchiesta dell’Observer ha raccolto testimonianze di giovani che parlano di traumi e forti pressioni psicologiche vissute durante i programmi formativi e missionari dell’organizzazione.

Le accuse, che coprono oltre 20 anni e coinvolgono 18 Paesi, includono confessioni forzate, umiliazioni pubbliche e rituali per “curare” l’omosessualità. Ex volontari raccontano sessioni in cui erano costretti ad ammettere peccati davanti al gruppo, affrontando poi preghiere, punizioni o esorcismi. Alcuni riferiscono di essere stati spinti a credere di avere “demoni” dentro di sé per via della propria sessualità.

Ywam, fondata nel 1960, è presente in circa 180 paesi e invia ogni anno 25.000 giovani in missione. La struttura decentralizzata delega la gestione delle sedi locali ai leader, sollevando critiche sulla mancanza di controllo e tutela. Un portavoce ha dichiarato che l’organizzazione è “profondamente dispiaciuta” per le esperienze negative e che ogni sede è ora soggetta a meccanismi di supervisione più severi. Ywam ha ribadito il proprio impegno per la sicurezza dei partecipanti, pur mantenendo “posizioni cristiane tradizionali” su sessualità e matrimonio.

Alcune sedi, come quella di Perth (Australia) e una nel Regno Unito, sono finite sotto indagine o chiuse in seguito a queste denunce. Il movimento legato a Ywam, The Send, ha recentemente lanciato una campagna per reclutare 100.000 giovani missionari.