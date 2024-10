Orban, ‘sui migranti hotspot fuori l’Ue unica soluzione’

(Keystone-ATS) “Le frontiere europee vanno difese. Io vi prometto che senza creazione di hotspot esterni non potremo tutelare l’Ue dall’immigrazione clandestina. C’è solo una soluzione: possiamo fare entrare solo chi ha ricevuto l’autorizzazione previamente”.

Lo ha detto il premier Viktor Orban nel suo intervento all’Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese dell’Ue.

“Il sistema di asilo oggi non funzione. L’immigrazione clandestina ha alimentato la violenza contro le donne, l’antisemitismo e l’omofobia”, ha attaccato.

“Creiamo un sistema Schengen vero e proprio, una sorta di Consiglio Schengen con la partecipazione dei capi di Stato e di governo”, ha spiegato Orban sottolineando che il modello potrebbe essere quello dell’Eurosummit. “Istituzionalizziamo una sorta di vertice dei Paesi Schengen”, ha spiegato, osservando che la presidenza ungherese “propone altresì che prima del 2024 si possa completare l’adesione della Romania e Bulgaria a Schengen”.

“La migrazione non è sufficiente a compensare la riduzione naturale ella popolazione europea. Questo significa che l’Europa entrerà in una fase storica in cui la produzione e l’aumento del Pil non saranno sostenuti dall’aumento della popolazione e quindi della manodopera, ciò rappresenta una sfida enorme”, ha aggiunto.