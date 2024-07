Opposizione Venezuela, ‘abbiamo vinto noi con il 70%’

(Keystone-ATS) La leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, ha affermato che “il nuovo presidente eletto” del Venezuela è l’ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia, nonostante il Consiglio elettorale abbia annunciato la vittoria di Nicola Maduro.

La forza anti-chavista ha proclamato di aver “vinto con il 70%” dei voti.

“Lotterò” per “imporre la verità”, deve “prevalere la verità e la sovranità popolare”, ha detto Machado, affermando di essere in possesso di dati “indipendenti” sugli exit poll, così come di altri studi che danno un vantaggio schiacciante all’opposizione.

“Sappiamo tutti cosa è successo oggi, lo sa il popolo, lo sa la comunità internazionale e lo sanno loro”, ha detto. “Vogliamo dire a tutti i venezuelani che il Venezuela ha un nuovo presidente ed è Edmundo González Urrutia. Abbiamo vinto e tutti lo sanno”, ha detto. “Abbiamo vinto in tutti i settori del Paese e in tutti gli Stati”, ha aggiunto Machado.