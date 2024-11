Operai accettano accordo, finisce sciopero Boeing in USA

Keystone-SDA

I lavoratori della Boeing in sciopero hanno accettato un nuovo progetto d'accordo sociale, ponendo fine alla protesta di oltre 7 settimane da parte di circa 33000 dipendenti negli Stati Uniti che è costata all'azienda e ai suoi fornitori più di 10 miliardi di dollari.

(Keystone-ATS) Dopo aver respinto due offerte, il sindacato IAM ha dichiarato di aver approvato con il 59% dei voti l’accordo che prevede un aumento salariale molto vicino alle sue richieste ma non il ripristino del vecchio regime pensionistico.

L’Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali (IAM) Distretto 751 ha ratificato l’offerta, ripristinando le operazioni in due importanti stabilimenti di assemblaggio.

Il contratto include un aumento salariale del 38%, un bonus di firma da 12’000 dollari e disposizioni per aumentare i contributi del datore di lavoro a un piano pensionistico 401k e contenere i costi dell’assistenza sanitaria.

Jon Holden, capo del sindacato di Seattle, ha descritto il contratto come una vittoria per i lavoratori che erano determinati a recuperare più di un decennio di salari stagnanti. “Lo sciopero finirà e ora è nostro compito tornare al lavoro e iniziare a costruire gli aerei e riportare questa azienda al successo finanziario”, ha affermato Holden in conferenza stampa.