OpenAI sfida Google, vicina al lancio di un browser con l’IA

Keystone-SDA

OpenAI è vicina al rilascio di un browser basato sull'intelligenza artificiale in sfida a Google Chrome, che attualmente domina il mercato. Lo riporta il sito della testata Reuters che ha parlato con fonti a conoscenza della situazione.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il browser, un software che permette di navigare sul web, dovrebbe essere lanciato nelle prossime settimane e mira a utilizzare l’IA per cambiare il modo in cui gli utenti navigano online. Ciò consentirà ad OpenAI un accesso più diretto a uno dei pilastri del successo di Google: i dati degli utenti.

Se adottato dai 500 milioni di utenti attivi settimanali di ChatGpt, il programma di OpenAI potrebbe mettere sotto pressione un componente chiave del sistema di introiti pubblicitari del rivale Google. Chrome è un pilastro importante del business pubblicitario di Alphabet, rappresenta quasi i tre quarti del suo fatturato, e fornisce informazioni sugli utenti per aiutare la società a indirizzare gli annunci in modo mirato.

Il browser di OpenAI – scrive Reuters online – è progettato per mantenere alcune interazioni degli utenti all’interno di un’interfaccia simile a ChatGpt, invece di dover cliccare sui siti. Secondo la testata, inoltre, il browser consentirebbe a OpenAI di integrare direttamente nell’esperienza di navigazione i suoi “agenti” di intelligenza artificiale come Operator consentendo al programma di eseguire attività per conto dell’utente.

La novità si inserisce nel quadro di una competizione serrata. Google Chrome, utilizzato da oltre 3 miliardi di persone, detiene attualmente oltre due terzi del mercato mondiale dei browser secondo la società di analisi StatCounter. Al secondo posto c’è Safari di Apple, molto indietro con una quota del 16%. E si sta facendo strada la società Perplexity che possiede un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale: ha da poco lanciato un browser basato sull’IA che si chiama Comet ed è in grado di eseguire azioni per conto di un utente.