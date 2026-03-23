OpenAI potrebbe raddoppiare dipendenti entro la fine dell’anno

Keystone-SDA

OpenAI potrebbe raddoppiare il suo organico entro fine anno. Secondo il Financial Times il colosso dell'intelligenza artificiale punta a raggiungere la cifra di 8.000 dipendenti nei prossimi mesi, quasi raddoppiando il personale attuale di circa 4.500 lavoratori.

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(Keystone-ATS) A tale scopo, la compagnia avrebbe ampliato gli uffici a San Francisco.

Per la testata, le nuove assunzioni si concentreranno principalmente nei settori di sviluppo, ingegneria, ricerca e vendite. “OpenAI intensificherà inoltre il reclutamento di specialisti per attività di ambasciatore tecnicoaiutando le aziende a utilizzare al meglio i suoi strumenti di IA”, scrive il FT.

Un focus dell’operazione sarebbe proprio aumentare i clienti aziendali, visto anche il contesto di crescente pressione competitiva con Anthropic e il suo chatbot Claude AI. Stando agli ultimi dati di Ramp, startup di gestione finanziaria, i clienti aziendali che acquistano per la prima volta soluzioni di intelligenza artificiale scelgono Anthropic con una frequenza tre volte superiore a OpenAI. Un’inversione di tendenza rispetto a un anno fa.

Un portavoce di OpenAI ha contestato i dati condivisi dal Financial Times, affermando che “l’idea che la quota di mercato delle imprese possa essere ricavata dai dati delle carte di credito di Ramp è assurda”. A febbraio OpenAI ha fatto parlare di sé annunciando un contratto con il Dipartimento della Difesa per l’utilizzo dei suoi modelli di intelligenza artificiale, in seguito ad una controversia tra Anthropic e l’agenzia federale.