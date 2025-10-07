OpenAI ha firmato quest’anno accordi per 1000 miliardi

Keystone-SDA

OpenAI ha firmato accordi per circa 1000 miliardi di dollari quest'anno per ottenere la potenza di calcolo necessaria a far funzionare i suoi modelli di intelligenza artificiale.

2 minuti

(Keystone-ATS) Impegni che superano di gran lunga i suoi ricavi e sollevano interrogativi su come l’azienda potrà finanziarli. Lo scrive il Financial Times (FT), evidenziando anche come le relazioni circolari tra la startup più valutata del mondo e i suoi partner abbiano accresciuto le preoccupazioni per una possibile bolla dell’IA, in un momento in cui gli investitori temono che la spesa per i data center di intelligenza artificiale stia sostenendo la crescita economica degli Stati Uniti.

L’accordo di lunedì con il produttore di chip Amd, ricorda il FT, segue intese simili con Nvidia, Oracle e CoreWeave, mentre OpenAI corre per assicurarsi la capacità di calcolo che ritiene necessaria per gestire servizi come ChatGPT. Gli accordi darebbero a OpenAI accesso a oltre 20 gigawatt di capacità di calcolo, equivalenti grossomodo alla potenza di 20 reattori nucleari, nel prossimo decennio. Secondo le stime dei dirigenti di OpenAI, ogni gigawatt di capacità di calcolo per l’IA costa circa 50 miliardi di dollari ai prezzi attuali, portando il costo totale a circa 1000 miliardi di dollari.

Questi accordi hanno vincolato alcuni dei più grandi gruppi tecnologici del mondo alla capacità di OpenAI di diventare un’azienda redditizia in grado di far fronte ai suoi crescenti obblighi finanziari, anche se il CEO della società Sam Altman ha dichiarato che “diventare redditizi non è tra le mie dieci principali preoccupazioni”. “OpenAI non è in grado di sostenere nessuno di questi impegni,” ha dichiarato al FT Gil Luria, analista di DA Davidson, aggiungendo che la società potrebbe perdere circa 10 miliardi di dollari quest’anno. “Parte dell’etica del ‘fingi finché non ce la fai’ della Silicon Valley è far sì che le persone abbiano qualcosa in gioco: ora molte grandi aziende hanno molto in gioco su OpenAI”, ha aggiunto.