OpenAI continua a perdere pezzi, via altri due manager

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Tra i numerosi annunci di innovazioni tecnologiche, la startup OpenAI deve anche affrontare dei continui cambi di struttura societaria.

Stando a quanto riportato da The Information, due manager chiave dell’azienda hanno deciso di licenziarsi, mentre il presidente Greg Brockman si assenterà per un anno.

Il primo manager a lasciare OpenAI è uno dei suoi co-fondatori, John Schulman, che passerà alla rivale Anthropic. Il secondo a uscire dalla compagnia è Peter Deng, responsabile delle soluzioni di consumo che era entrato in OpenAI solo un anno fa. Deng era già stato a capo dello sviluppo dei prodotti presso Meta e Uber.

Poco più di un mese fa, Apple e Microsoft avevano fatto dietro front dal loro ingresso nel consiglio di amministrazione di OpenAI come osservatori esterni. Le nuove partenze seguono simili mosse precedenti. Prima l’addio di Jan Leike, anche lui approdato in Anthropic, poi quello di Ilya Sutskever, chief scientist dell’azienda. Sutskever aveva appoggiato il licenziamento di Sam Altman come membro del consiglio, anche se in seguito ha affermato di essersi pentito della scelta. Come ricorda The Information, il manager non sarebbe mai tornato davvero alle sue funzioni originali, relegato in seconda fila.