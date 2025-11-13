OpenAI aggiorna ChatGpt, adesso l’IA ha più personalità

Keystone-SDA

OpenAI ha rilasciato Gpt-5.1, un aggiornamento del modello di punta che fa girare il chatbot ChatGpt. In una nota ufficiale, l'azienda lo definisce capace di adattare il tono in base alla conversazione e al tipo di persona.

2 minuti

(Keystone-ATS) La nuova versione include Gpt-5.1 Instant e Gpt-5.1 Thinking. La prima variante è “più cordiale, intelligente ed efficace nel seguire le istruzioni” rispetto al predecessore, mentre la seconda è “più facile da comprendere e più veloce nelle attività semplici e complesse”.

“Con oltre 800 milioni di persone che utilizzano ChatGpt”, prosegue la nota di OpenAI, “siamo ben oltre il punto in cui un’unica soluzione va bene per tutti”. La startup ha ampliato il numero di personalità che gli utenti possono abbinare a ChatGpt, per ricevere risposte che usano toni e modi differenti di scrittura del testo. Tra queste, predefinito, professionale, amichevole, schietto, stravagante, efficiente, nerd e cinico.

Lo scorso luglio Grok, il concorrente di ChatGpt sviluppato da xAI legata al social di Musk, X, aveva lanciato due personalità animate, avatar di IA che rispondono alle domande degli utenti in maniera sensuale o cinica.

L’annuncio di Gpt-5.1 arriva poche settimane dopo il debutto di Atlas, il primo browser web di OpenAI basato su intelligenza artificiale. Il programma dispone di una “modalità agente” per gli utenti di ChatGpt Plus e Pro, per eseguire azioni in autonomia, senza un controllo continuo delle persone. La distribuzione di Gpt-5.1 è in corso per gli abbonati Pro, Plus, Go e Business con accesso anticipato per Enterprise ed Education. Secondo OpenAI, verrà estesa agli altri nei prossimi giorni.