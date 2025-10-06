OpenAI, accordo miliardario con Amd per l’acquisto di chip
OpenAI, la società madre di ChatGpt, ha chiuso un accordo miliardario per l'acquisto di chip da Amd. Lo riporta il Financial TImes.
(Keystone-ATS) Le aziende non hanno indicato un importo totale per la transazione, ma i dirigenti di OpenAI stimano che la messa in funzione di 1 GW di capacità costi circa 50 miliardi di dollari, di cui due terzi spesi per i chip e l’infrastruttura di supporto.
L’intesa potrebbe portare il gruppo di ChaptGpt a detenere una quota del 10% circa del costruttore di semiconduttori. Nell’ambito dell’accordo, Amd emetterà dei warrant a favore di OpenAI per acquistare 160 milioni di azioni Amd a un prezzo di 0,01 dollari.
L’intesa arriva, inoltre, due settimane dopo l’annuncio da parte di Nvidia, rivale di Amd, di un investimento di 100 miliardi di dollari in OpenAI, con le due aziende che si impegnano a implementare 10 GW di nuova capacità di data center.